Comienza la construcción de una nueva residencia para mayores en Palos de la Frontera

Palos de la Frontera da un paso decisivo hacia el fortalecimiento de sus servicios sociales con el inicio de las obras de su futura residencia de mayores, un centro diseñado para convertirse en un verdadero hogar para 55 personas. Con el acto simbólico de la colocación de la primera piedra por parte de la alcaldesa de la localidad, Milagros Romero, el arquitecto municipal y representantes de la empresa adjudicataria de las obras comienza un proyecto basado en el respeto y la gratitud por nuestros mayores.

El proyecto, iniciativa del nuevo equipo de gobierno, con un presupuesto total superior a los 4 millones de euros, está financiado íntegramente con fondos municipales. Además, se construirá sobre una parcela municipal de más de 2.400 m2 , de los cuales 1.500m2 estarán reservados para el edificio principal y el resto para zonas ajardinadas. Se trata de una de las iniciativas más ambiciosas de los últimos años en el municipio, tanto por su inversión como por su impacto social.

La futura residencia estará lista en un plato de 15 meses y dispondrá de 29 habitaciones (3 individuales y 26 dobles), organizadas en unidades de convivencia, repartidas en dos plantas con un gran patio central. En total, se habilitarán 55 plazas en un entorno pensado para fomentar la autonomía y el bienestar de los residentes.

En la planta baja se localizarán los espacios comunes como el comedor, la sala de visitas, jardines y las dependencias médicas y administrativas, mientras que en la planta superior estarán los dormitorios. Todo pensado para que la luz y la ventilación natural sean un distintivo de calidad, sin dejar a un lado las energías renovables.

Desde la perspectiva logística, considerando aspectos medioambientales, económicos y sociales para crear un entorno construido que no solo cumpla con los estándares actuales de sostenibilidad, sino que también impulse un cambio positivo en la manera en que se aborda la edificación convirtiéndola en un hogar.

Por encima de todo ello, tal como ha destacado la alcaldesa, está el equipo de humano que formará parte de una marea muy especial en este proyecto. Profesionales cualificados y con experiencia que, ante todo, obsequiarían a nuestros mayores con un trato basado en el respeto y el cariño.

Esta iniciativa cumple con lo prometido por el nuevo equipo de gobierno local encabezado por la primera edil, Milagros Romero, en su toma de posesión. Un paso más por el bienestar social de todo el pueblo al servicio de las personas. Un compromiso por una prioridad, nuestros mayores, y la apuesta por un modelo de trabajo basado en la cualificación, la experiencia y un trato excelente con los futuros residentes.

Al acto acudieron un nutrido grupo de palermos pertenecientes a asociaciones, hermandades, entidades, empresas y trabajadores de la actual residencia que no quisieron perderse este momento histórico para todo el municipio. Un paso más no solo en el carácter social local, sino en la oportunidad para muchos jóvenes de poder trabajar sin necesidad de abandonar su pueblo.

El proyecto se completa con la creación de un centro de día que dinamizará la rutina de las personas mayores de la localidad. Un punto de encuentro y compañía, conversación para una sociedad más alejada de estos valores fundamentales.

Estero Malvinas, la zona en la que se ubicará la nueva residencia se convertirá en los próximos años en un eje vertebrador para Palos de la Frontera. Una urbanización que contará con la nueva Escuela Municipal Infantil “Los Principies”, un nuevo Instituto de Educación Secundaria Obligatoria y numerosas viviendas de protección oficial. Todo ello impulsado con medios municipales gracias al compromiso y trabajo del equipo que encabeza la alcaldesa, Milagros Romero.

Pasado, presente y mucho futuro para Palos de la frontera, un pueblo más social.