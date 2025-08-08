Cierre temporal por obras en el entorno del puente de Nuevo Portil para mejorar la accesibilidad

El Ayuntamiento de Cartaya ha anunciado que desde la primera hora del próximo lunes comenzarán las obras de adecuación en el entorno del puente que conecta el aparcamiento Arroyo de los Gamonales (Caño de la Culata) con el restaurante Las Dunas, en Nuevo Portil.

Durante toda la semana, este paso permanecerá temporalmente cerrado por motivos de seguridad mientras duren los trabajos, que tienen como objetivo principal mejorar la accesibilidad y el entorno urbano del área.

Las autoridades municipales han pedido disculpas por las molestias que estas actuaciones puedan causar y agradecen la comprensión de vecinos, visitantes y negocios de la zona, subrayando la importancia de estas mejoras para garantizar una mejor circulación y seguridad en el acceso a este espacio.