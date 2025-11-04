Cientos de personas se concentran en San Juan del Puerto contra la instalación de una planta de amoníaco y otra de metanol

Cientos de vecinos y vecinas de San Juan del Puerto se han concentrado hoy para mostrar su rechazo a los proyectos de instalación de dos plantas industriales, una de amoníaco y otra de metanol, previstas en el entorno del municipio. La protesta, convocada por la Plataforma San Juan Respira, se ha desarrollado bajo el lema “No al metanol, no al amoníaco” y ha reunido a colectivos sociales, asociaciones vecinales y representantes de distintos ámbitos políticos.

Según ha señalado la plataforma, la concentración responde a la “creciente inquietud vecinal” ante unos proyectos que, según denuncian, podrían tener “graves consecuencias sobre la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida” tanto en San Juan del Puerto como en Trigueros, municipios directamente afectados por las futuras instalaciones.

Durante el acto se han coreado consignas contra la instalación de las plantas y se han exhibido pancartas reclamando mayor transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo industrial de la zona.

Los portavoces de San Juan Respira han reclamado la paralización inmediata de ambos proyectos hasta que se realicen estudios independientes sobre su impacto real y han defendido un modelo de crecimiento económico “que no ponga en riesgo la salud ni el entorno natural”.