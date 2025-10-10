Chucena erigirá un monumento en honor a la Virgen del Rocío

Chucena contará muy pronto con un monumento dedicado a la Virgen del Rocío, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y la Hermandad del Rocío de la localidad que busca rendir homenaje al profundo sentimiento rociero de sus vecinos y fortalecer una tradición muy arraigada en el municipio.

El alcalde de Chucena, Antonio Rubio, junto al presidente y secretario de la Hermandad del Rocío, Elías Caraballoy José Fernando Garrido, mantuvo una reunión en Almonte con el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, y la vicetesorera, Rocío Cáceres, en la que se presentó el proyecto para la colocación del monumento.

El nuevo espacio, que verá la luz próximamente, se convertirá en un lugar de encuentro para los peregrinos que atraviesan Chucena en su camino hacia la aldea almonteña, además de un punto de devoción para los chuceneros y devotos de la Blanca Paloma.

La propuesta refuerza así el vínculo entre Chucena y la tradición rociera, consolidando al municipio como un referente en la expresión de fe y cultura popular dentro del camino hacia El Rocío.