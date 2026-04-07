Chucena vivirá este sábado la Feria Medieval inclusiva de ‘Mentalia La Viña’

El municipio de Chucena acoge este sábado, 11 de abril, la cuarta edición de la Feria Medieval organizada por la residencia ‘Mentalia La Viña’, una iniciativa pionera en España diseñada por y para personas con diversidad o discapacidad. La cita volverá a llenar las calles de ambiente festivo con el objetivo de fomentar la integración, la convivencia y la visibilidad.

Tras el éxito de ediciones anteriores, que llegaron a reunir a cerca de 10.000 visitantes, el evento amplía su programación con más puestos de artesanía, recreaciones históricas, actuaciones de danza oriental y música medieval. Durante toda la jornada, los residentes serán los grandes protagonistas, participando activamente en la ambientación y desarrollo de la feria.

Desde la organización destacan el carácter accesible de la actividad, pensada para que todas las personas puedan disfrutar sin limitaciones. Además, se pone en valor la colaboración entre instituciones, empresas y vecinos para hacer posible esta jornada, que refuerza los lazos entre el centro y el municipio.

El alcalde de Chucena ha subrayado que esta feria representa un punto de encuentro fundamental, consolidando a los residentes como parte activa del pueblo. La iniciativa se ha convertido así en uno de los eventos más emotivos del calendario local, donde la inclusión y la convivencia son las auténticas protagonistas.