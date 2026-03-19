Cerrado temporalmente el acceso por Las Vegas en la entrada sur a Aljaraque por obras de iluminación

El acceso por la zona de Las Vegas en la carretera de entrada sur a Aljaraque ha quedado cerrado temporalmente al tráfico con motivo de las obras de mejora del sistema de iluminación que se están ejecutando en esta vía.

Desde el Ayuntamiento se ha informado de esta restricción, que responde a la necesidad de garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos, y se ha solicitado a los conductores que utilicen los itinerarios alternativos habilitados.

El consistorio ha pedido comprensión a los vecinos y usuarios de la vía por las molestias que puedan ocasionar estas actuaciones, que tienen como objetivo mejorar la visibilidad y la seguridad en uno de los accesos principales al municipio.

Las autoridades recomiendan prestar atención a la señalización provisional y planificar los desplazamientos con antelación mientras se mantenga el corte de tráfico.