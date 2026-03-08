El CEIP Emilio Pérez Molina de Paymogo celebra la cultura andaluza con un proyecto sobre Camarón

El CEIP Emilio Pérez Molina de Paymogo ha celebrado una jornada de puertas abiertas bajo el lema “Camarón pasa por Paymogo”, una iniciativa educativa centrada en la figura de Camarón de la Isla y en la difusión del flamenco, la cultura del pueblo gitano y la identidad andaluza.

La actividad ha permitido a familias y vecinos conocer el trabajo desarrollado por el alumnado durante los meses de enero y febrero a través del Aprendizaje Basado en Proyectos y metodologías activas. Durante la jornada se organizaron actuaciones flamencas, talleres y exposiciones en las que los estudiantes mostraron los conocimientos adquiridos.

La directora del centro, Trinidad García, explicó que el proyecto se ha desarrollado en distintas fases del curso con actividades de motivación como lecturas relacionadas con el artista, un certamen literario navideño o torneos de ajedrez, además de tertulias dialógicas en las aulas con la participación de las familias.

El trabajo también ha permitido integrar diferentes competencias educativas mediante actividades como la resolución de problemas contextualizados, la dramatización de textos o la elaboración de un libro colectivo como resultado final del proyecto.

La jornada ha contado con la colaboración de las familias, la Fundación Secretariado Gitano y el Ayuntamiento de Paymogo, reforzando así el vínculo entre el centro educativo y su entorno social y cultural.