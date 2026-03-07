Alájar inaugura las Cuevas de la Peña de Arias Montano como nuevo atractivo turístico
El municipio de Alájar ha inaugurado este sábado las Cuevas de Alájar, situadas en la Peña de Arias Montano, un enclave de gran interés geológico, histórico y paisajístico que pasa a formar parte de la oferta turística de la localidad y de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y del alcalde del municipio, Fidel Hermoso, quienes han recorrido tres de las cavidades habilitadas para la visita: Cima Capitular, Palacio Oscuro y Sillita del Rey. La visita estuvo guiada por el geólogo responsable del estudio del enclave, que explicó las características geológicas de estas grutas y la presencia de travertinos, depósitos calcáreos formados por la acción del agua a lo largo del tiempo.
Durante la inauguración, Toscano felicitó al Ayuntamiento por el trabajo realizado y destacó que la apertura de estas cavidades supone “un aliciente más para seguir disfrutando de este lugar maravilloso” y una oportunidad para descubrir uno de los parajes más singulares de la provincia.
La habilitación de estas cuevas representa también un nuevo paso en la conservación y difusión del patrimonio natural de Alájar, permitiendo a los visitantes adentrarse en el interior de la Peña y enriquecer la experiencia turística en este enclave.
La Peña de Arias Montano es uno de los espacios más emblemáticos de la provincia, con un importante valor cultural y espiritual ligado a la devoción a la Reina de los Ángeles y a la figura del humanista Benito Arias Montano, que encontró en este lugar un espacio de retiro y contemplación.
En la presentación también participaron los diputados provinciales José Carlos Roda y Manuel Cayuela, así como alcaldes de distintos municipios de la comarca y representantes institucionales de la provincia.