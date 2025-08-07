El CDTI lanza una convocatoria de cuatro millones de euros para proyectos innovadores en los municipios del entorno de Doñana

El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI Innovación), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, abrirá el próximo 28 de agosto una convocatoria competitiva de subvenciones dotada con cuatro millones de euros. El objetivo es impulsar acciones de dinamización que fomenten la innovación en los municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana, situados en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.

Esta iniciativa forma parte de la Línea 4 de Industria del Marco Socioeconómico de Doñana, orientada a catalizar soluciones innovadoras que armonicen la conservación medioambiental con la dinamización socioeconómica y el uso de tecnología avanzada. Desde el CDTI destacan que se trata de una apuesta por un modelo de desarrollo justo, sostenible e innovador que refuerce la economía local sin comprometer los valores ecológicos del parque.

El programa financiará proyectos centrados en análisis, diagnósticos y planes de acción en materia de innovación; formación, talleres y conferencias; cooperación entre entidades; y asistencia para definir proyectos de I+D+I dirigidos especialmente a pymes con actividad en los municipios incluidos en el anexo de la convocatoria.

El perfil de los solicitantes incluye agrupaciones de entre dos y seis entidades jurídicas —empresas, centros de investigación o entidades sin ánimo de lucro— que deberán actuar de forma coordinada, sin constituir una nueva personalidad jurídica. Uno de los integrantes será el representante ante el CDTI y deberá tener centro de trabajo y desarrollar la actividad objeto de la ayuda en Cádiz, Huelva o Sevilla.

La subvención cubrirá proyectos con un presupuesto mínimo de 300.000 euros y un máximo de 1,5 millones, con posibilidad de ejecución hasta diciembre de 2026 o 2027. Además, se permitirá una subcontratación de hasta el 50% del presupuesto por entidad, mientras que ninguna empresa podrá asumir más del 30% del total del proyecto.

El CDTI, como agencia española de innovación, busca con esta convocatoria no solo proteger el capital natural del entorno de Doñana, sino también generar empleo, fomentar el emprendimiento tecnológico y fortalecer un ecosistema innovador que responda a los grandes retos del siglo XXI.