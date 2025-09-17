El Castillo de Santa Olalla estrena nuevo horario de visitas

El Castillo de Santa Olalla, en Santa Olalla del Cala, ha actualizado su horario de visitas para facilitar el acceso de residentes y turistas. La fortaleza estará abierta de miércoles a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, ofreciendo entrada libre y gratuita durante este horario.

Los visitantes podrán disfrutar de la histórica construcción y sus vistas sin necesidad de reserva previa. Para más información, el Ayuntamiento ha habilitado el teléfono de contacto 663 251 195. La iniciativa forma parte de los esfuerzos locales por promover el patrimonio cultural y turístico de la localidad.