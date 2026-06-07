Casi 300 jóvenes de diez municipios participan en el I Macroencuentro Juvenil de la Diputación en el Huerto Ramírez

La Diputación de Huelva ha reunido a cerca de 300 jóvenes procedentes de diez municipios de la provincia en el I Macroencuentro Juvenil celebrado en el Huerto Ramírez, una jornada que ha combinado convivencia, deporte, ocio y sensibilización medioambiental en plena naturaleza.

Los participantes llegaron desde Aljaraque, Beas, El Almendro, El Granado, Jabugo, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, Santa Bárbara de Casa, Trigueros y Villanueva de los Castillejos para disfrutar de una actividad organizada por el Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la institución provincial.

La diputada responsable del área, Patricia Millán, destacó el éxito de una iniciativa que se ha desarrollado por primera vez en horario lectivo y en colaboración directa con los ayuntamientos y los centros educativos de los municipios participantes. Esta fórmula ha permitido implicar a la comunidad educativa y facilitar la participación de jóvenes de distintos puntos de la provincia.

La elevada demanda obligó incluso a completar en pocos días todas las plazas disponibles, evidenciando el interés de los jóvenes por actividades que combinan diversión, aprendizaje y contacto con el entorno natural.

Durante la jornada, los asistentes participaron en numerosas actividades deportivas, acuáticas y dinámicas grupales organizadas por las empresas especializadas DXT&AVENTURA, Andévalo Aventura y Guadianaxtremme. Además, la Diputación facilitó el desayuno y el almuerzo para todos los participantes, mientras que los ayuntamientos colaboraron en los desplazamientos.

El encuentro ha servido para fomentar la convivencia entre jóvenes de diferentes municipios, favoreciendo el intercambio de experiencias, costumbres y formas de vida en un ambiente alejado de las rutinas diarias y del uso constante de dispositivos electrónicos.

Patricia Millán señaló que este primer Macroencuentro Juvenil nace con vocación de continuidad y como una herramienta para fortalecer los vínculos entre la juventud de la provincia, al tiempo que contribuye a divulgar el valor de los espacios naturales onubenses.

Uno de los principales objetivos de la actividad ha sido acercar a los participantes al conocimiento de la dehesa, uno de los ecosistemas más característicos de Huelva. El Huerto Ramírez, ubicado en el término municipal de El Almendro, se convirtió así en un aula al aire libre donde los jóvenes pudieron conocer la riqueza ambiental de este entorno y la importancia de su conservación.

La iniciativa forma parte de los programas de sensibilización medioambiental impulsados por la Diputación de Huelva para promover hábitos de vida saludables, reforzar la convivencia entre los jóvenes de la provincia y fomentar el respeto por el patrimonio natural onubense.