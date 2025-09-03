La Casa de Blas Infante en Isla Cristina abrirá sus puertas el próximo Día de Andalucía

La Casa de Blas Infante en Isla Cristina encara la recta final de sus obras de rehabilitación y ampliación, con la previsión de que el edificio se inaugure coincidiendo con el próximo Día de Andalucía, el 28 de febrero de 2026. El inmueble, situado en la céntrica calle Diego Pérez Pascual, número 7, fue adquirido por el Ayuntamiento en junio de 2024 y está siendo recuperado como espacio cultural, turístico y de memoria histórica.

El alcalde en funciones, Francisco Zamudio, ha subrayado durante su visita a los trabajos que “esta apertura será un revulsivo cultural y turístico para Isla Cristina, además de saldar una deuda histórica con nuestra identidad, ya que en esta casa vivió Blas Infante entre 1923 y 1930, nacieron dos de sus hijas y ejerció como notario”. El proyecto, íntegramente financiado por el Consistorio con más de 600.000 euros, contempla la creación de un museo permanente dedicado a la figura del notario andalucista, así como salas polivalentes para exposiciones y actividades culturales.

Las arquitectas responsables de la intervención destacan que el edificio, del que se ha preservado la esencia original, combina tradición y modernidad, incorporando espacios diáfanos y funcionales que lo convierten en un lugar abierto a la ciudadanía y al turismo. “El objetivo es que no sea un museo estático, sino un espacio vivo que refuerce la identidad andaluza y la proyección cultural del municipio”, señalan.

Con su apertura, Isla Cristina se sumará de manera destacada a la Ruta de Blas Infante, consolidando un nuevo atractivo patrimonial y turístico que conecta pasado y presente, y que será inaugurado oficialmente el próximo Día de Andalucía.