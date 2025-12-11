Cartaya une deporte y solidaridad en el III Swim Solidario a beneficio de la infancia en Nepal

Cartaya vivirá este sábado 13 de diciembre una jornada en la que deporte y solidaridad volverán a unirse de la mano del III Swim Solidario, una prueba organizada por Brazadas Solidarias–Fundación Vicente Ferrer en colaboración con el Ayuntamiento de Cartaya, a través del Servicio Municipal de Deportes. Desde las 9:30 horas, la Piscina Cubierta Municipal será escenario de una actividad que aspira a movilizar a nadadores y vecinos con un objetivo común: mejorar la vida de la infancia más vulnerable en Nepal.

La primera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Eva Moya, y el responsable de la Fundación, Jorge Garret, han subrayado que se trata de “una jornada deportiva, pero fundamentalmente de convivencia y de fomento de valores como la amistad y la solidaridad”, animando a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa tanto participando como colaborando económicamente.

Un reto deportivo con impacto real

El evento propone un desafío por equipos: completar 100 veces 100 metros en la piscina, aunque cualquier persona interesada puede inscribirse de manera individual. En caso de no contar con equipo, la organización asignará uno durante la prueba. Además, quienes deseen colaborar sin nadar pueden hacerlo simplemente abonando la inscripción.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a proyectos educativos y sociales en Nepal, especialmente centrados en la escolarización de niños y niñas en riesgo de verse abocados al trabajo infantil desde edades muy tempranas. La Fundación Vicente Ferrer trabaja desde hace décadas en el país asiático para garantizar oportunidades y un futuro digno a las comunidades más desfavorecidas.

Las inscripciones permanecen abiertas y pueden formalizarse a través de la web de la Fundación. “Tus brazadas pueden transformar vidas”, recuerdan desde la organización.