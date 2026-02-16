Cartaya presenta la 24 Feria del Caballo con nuevas pruebas ecuestres, nueve diseñadores y Diego Ventura en el cartel

Cartaya volverá a convertirse del 6 al 8 de marzo en epicentro del mundo ecuestre con la celebración de la 24 Feria del Caballo y sus Complementos, que llega con importantes novedades en su programación y una apuesta reforzada por el espectáculo. El Ayuntamiento ha presentado el cartel anunciador, obra de la artista local Ángela Villegas, y el conjunto de actividades previstas para un fin de semana que aspira a consolidar el certamen como uno de los más destacados de la provincia.

En la Pista Central se sucederán nuevos espectáculos ecuestres como el I Concurso Nacional de Gymkana Ecuestre, el I Concurso de Coches de Caballos y Ponis en Limonera o la masterclass de José Manuel Martín Japón, junto a citas ya consolidadas como el Concurso de Arrastre de Piedra con Mulos. También habrá exhibiciones de amazonas con motivo del Día Internacional de la Mujer y de caballos de raza Hispano-Árabe, en colaboración con la Diputación de Huelva.

La moda flamenca gana protagonismo con la participación de nueve diseñadores de primer nivel en los desfiles del Pabellón de Exposiciones, mientras que el apartado taurino se refuerza con una corrida de rejones encabezada por Diego Ventura, junto a Andy Cartagena y Duarte Fernandes. A ello se sumarán conciertos, actuaciones de academias de baile y una amplia oferta gastronómica en el Recinto Ferial, configurando una programación que, según el alcalde Manuel Barroso, sitúa a la feria entre las mejores ediciones de los últimos años.