Cartaya se prepara para el Festival Mundial de Foodtrucks con gastronomía, música y diversión

La localidad onubense de Cartaya se convertirá durante cuatro días en el epicentro de la gastronomía sobre ruedas con la llegada del Festival Mundial de Foodtrucks, que se celebrará del 4 al 7 de septiembre en el Recinto Ferial, con acceso libre para todos los visitantes.

El evento reunirá a más de 14 foodtrucks con especialidades de todo el mundo, incluyendo cocina cubana, venezolana, mexicana, italiana y argentina, ofreciendo un recorrido culinario único acompañado de conciertos, tributos musicales, espectáculos infantiles y un ambiente festivo para todas las edades. Entre las actuaciones destacadas se encuentran tributos a Queen, Mecano, Héroes del Silencio, Elvis Presley y Camela, así como show de cantajuegos Disney y una fiesta de los 80 con DJ en directo.

Además, habrá actividades paralelas como pasacalles, globoflexia y pintacaras, mientras que el recinto contará con zonas de sombra, mesas y sillas, espacio infantil, barra de bebidas y decoración tematizada para disfrutar plenamente de la experiencia. El domingo se elegirá, mediante un jurado local, el mejor foodtruck del festival, que recibirá su reconocimiento en el escenario principal.

El festival está organizado por Gastromercados, promotora líder en eventos de foodtrucks en el sur de España, con el respaldo del Ayuntamiento de Cartaya, que busca convertir este encuentro en un punto de referencia para la gastronomía y la cultura de ocio en la provincia.