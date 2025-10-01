Cartaya arranca su Feria de Octubre y Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario

Cartaya inauguró ayer su Feria de Octubre y Fiestas Patronales, dedicadas a Ntra. Sra. del Rosario, con un acto institucional que incluyó la tradicional ofrenda de la Corporación Municipal a la Patrona. El alcalde, Manuel Barroso, y el presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre, destacaron la trayectoria del certamen, que en su 60º aniversario rinde homenaje a El Rompido y mantiene una intensa programación lúdica, cultural y comercial.

El historiador local Antonio Suardíaz recordó los orígenes agrícolas y ganaderos de la feria, mientras que el acto culminó con la izada de banderas y un espectáculo de fuegos artificiales que dio oficialmente inicio a las fiestas. Autoridades, colectivos locales y numeroso público asistieron al tradicional paseíllo por el Recinto Ferial, acompañado de gigantes, cabezudos y animación infantil, que concluyó con el encendido de la portada y la iluminación.

Hoy miércoles se abren las principales zonas del certamen: el Pabellón de Exposiciones, con medio centenar de empresas de distintos sectores; el 30 Salón de la Automoción, con maquinaria agrícola; y la Zona Ganadera, con ganado procedente de toda la provincia.

La Feria de Octubre y Fiestas Patronales de Cartaya se prolongará hasta el domingo, ofreciendo una combinación de cultura, ocio y comercio que consolida al municipio como referente festivo y económico en Huelva.