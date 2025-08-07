La carretera entre El Cerro de Andévalo y San Telmo permanecerá cortada hasta diciembre por obras de mejora

La Diputación Provincial de Huelva ha anunciado el corte total de la carretera provincial HU-6101, que une las localidades de El Cerro de Andévalo y San Telmo, debido a las obras de mejora de trazado que comenzaron el pasado lunes 4 de agosto. Estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución estimado de seis meses, implicarán una renovación completa de la vía, afectando de forma directa al tráfico desde el próximo 11 de agosto hasta el 10 de diciembre.

Entre las actuaciones previstas se encuentran movimientos de tierra para el desmonte y terraplén de una nueva plataforma, el ensanche de la calzada, trabajos de drenaje con la instalación de nuevas obras de paso de agua, así como fresados y escarificados del firme y capas base.

Para garantizar la seguridad de los usuarios y de los propios trabajadores, el corte de la carretera se realizará mediante la instalación de conos, barreras tipo new jersey y señalización luminosa. El corte afectará especialmente a los vecinos de El Cerro de Andévalo y Cortegana, cuyos ayuntamientos ya han sido informados oficialmente para su difusión.

Hasta que finalicen las obras, los conductores podrán utilizar dos itinerarios alternativos. El primero, a través de Cabezas Rubias, discurre por la HU-6100, A-496 y HU-7104. El segundo, por Valdelamusa, conecta mediante la HU-6102 y la HU-7104.

La Diputación lamenta las molestias ocasionadas por esta intervención, que considera imprescindible para mejorar la seguridad y funcionalidad de la carretera. La autorización definitiva del corte por parte de la Dirección General de Tráfico se encuentra en trámite. Mientras tanto, se reforzará la información a través de redes sociales, medios de comunicación y los canales oficiales provinciales.