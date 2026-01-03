Carlos Herrera exaltará el traslado de la Virgen del Rocío a Almonte

La Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte ha anunciado que el comunicador Carlos Herrera será el encargado de pronunciar la Exaltación de la Venida de la Virgen del Rocío, un acto de especial relevancia que antecede al traslado de la Patrona desde la aldea de El Rocío hasta Almonte, un acontecimiento que solo se produce cada siete años.

La exaltación tendrá lugar el próximo 5 de agosto en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, y servirá como antesala espiritual y emocional a una de las citas más esperadas por el pueblo almonteño, cuya Venida se desarrollará en la tarde-noche del 19 al 20 de agosto.

Carlos Herrera ha expresado públicamente su emoción por asumir este encargo y por el reto que supone exaltar un acontecimiento de tanta trascendencia para Almonte y para la devoción rociera en general. El periodista, natural de Almería, se considera un vecino más de El Rocío, enclave en el que reside durante buena parte del año y al que mantiene una estrecha vinculación personal y espiritual.

A lo largo de su trayectoria profesional, Herrera ha sido un reconocido divulgador de la devoción rociera a nivel nacional. Ha estado ligado a hermandades filiales como la de Hermandad del Rocío de El Salvador y la de Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, con las que ha realizado el camino y ha pregonado la Romería. Además, en el Rocío Grande de 2016 realizó una emisión especial de su programa radiofónico a nivel nacional desde el Museo-Tesoro del Santuario.

La exaltación marcará el inicio de un tiempo especialmente intenso para Almonte, que se prepara para recibir a su Patrona con calles engalanadas, flores de papel, romero y una cuidada arquitectura efímera. La Virgen del Rocío permanecerá en Almonte durante nueve meses, hasta mayo de 2027, en uno de los periodos de mayor fervor y significado para el pueblo y para toda la devoción rociera.