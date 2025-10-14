Las Candelas 2025 llenará de tradición y sabor a Jabugo este próximo sábado

El próximo sábado 18 de octubre, Jabugo se prepara para vivir una de sus citas más entrañables: Candelas 2025. Como cada año, la festividad reunirá a vecinos, amigos y familiares para celebrar la llegada del otoño con convivencia, gastronomía y tradición.

El evento permitirá disfrutar de los colores, olores y sabores de la temporada, mientras los asistentes comparten charlas y encuentros en un ambiente festivo y familiar. La organización ha convocado además una reunión preparatoria con los responsables de las Candelas para el miércoles 15 a las 19:00 horas, con el objetivo de ultimar los detalles de la celebración.

Esta cita se ha consolidado como un espacio donde tradición y turismo se encuentran, ofreciendo a locales y visitantes la oportunidad de disfrutar de la cultura jabugueña y del espíritu comunitario que caracteriza a esta festividad.