El Campillo ultima los preparativos para celebrar su Día de la Villa 2025

El Campillo se prepara para vivir una de las semanas más especiales de su calendario con la celebración del Día de la Villa 2025, una cita que conmemora la segregación del municipio de Zalamea la Real y que este año se desarrollará entre el martes 12 y el lunes 25 de agosto.

La programación combina deporte, cultura y tradición. En el plano deportivo, vecinos y visitantes podrán participar o presenciar torneos de tenis de mesa, pádel, baloncesto, waterpolo y pesca. En el apartado religioso, el Triduo en honor a Nuestra Señora Virgen de la Granada se celebrará los días 12, 13 y 14, dando paso el viernes 15, a las 20:00 horas, a la procesión por las calles del municipio, acompañada por la Banda de Música.

El sábado 23, la Plaza del Ayuntamiento acogerá un baile popular desde las 23:30 horas con el Trío Ilusiones, mientras que el lunes 25 los más pequeños disfrutarán de cine de verano con la proyección de la película infantil Amigos imaginarios.

En el ámbito institucional, el Teatro Atalaya será escenario el viernes 22, a partir de las 20:00 horas, del pleno en el que se rendirá homenaje a personas y colectivos que han destacado por su labor en favor de la localidad.

El consistorio ha animado a toda la ciudadanía a sumarse a los actos y a “vestirse de gala” para conmemorar juntos esta efeméride, que forma parte esencial de la historia y la identidad campillera.