El Campillo rinde homenaje a Fermín López con una exposición dedicada a su trayectoria

El Campillo celebrará este sábado 19 de octubre una cita muy especial para los aficionados al fútbol y, en particular, para los vecinos del municipio: la inauguración de una exposición dedicada a Fermín López, el joven jugador onubense que ha cumplido el sueño de triunfar en el FC Barcelona tras formarse en la cantera local.

La muestra, que podrá visitarse en el Salón de Actos del Ayuntamiento de El Campillo, ofrece un recorrido por la historia personal y deportiva de Fermín, desde sus primeros toques de balón en los campos de la provincia hasta su llegada al club azulgrana y su debut en la élite del fútbol europeo.

Los visitantes podrán disfrutar de una colección única de camisetas originales, cromos, recortes de prensa, fotografías y un audiovisual con sus mejores momentos sobre el terreno de juego. Además, los primeros asistentes recibirán un cromo personalizado del jugador como recuerdo de esta cita.

La entrada será libre hasta completar aforo, y la organización ha querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento de El Campillo, que ha hecho posible este homenaje a un deportista que “representa el esfuerzo, la humildad y el orgullo onubense”.

Una exposición que promete emocionar a los vecinos de El Campillo y a todos los seguidores de Fermín López, el futbolista que ha llevado el nombre de su pueblo a lo más alto del fútbol español.