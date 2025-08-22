La campaña de prevención del cáncer de piel vuelve a La Antilla

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con el apoyo del Ayuntamiento de Lepe y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva, ha instalado en la playa central de La Antilla su caravana informativa sobre fotoprotección y prevención del cáncer de piel. La iniciativa, que se desarrolla cada verano desde hace más de una década, busca sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger la piel frente al sol y adoptar hábitos saludables durante la exposición solar.

El dispositivo permanecerá en la zona del paseo marítimo el viernes 22 y el lunes 25 de agosto, ofreciendo información sobre cómo aplicar los protectores solares, la cantidad adecuada según el tipo de piel y cómo interpretar su etiquetado.

La teniente de alcalde Carolina Reyes destacó la implicación de la AECC de Lepe en la organización de actividades preventivas y agradeció la colaboración del Colegio de Farmacéuticos, que ha proporcionado material para la campaña. Por su parte, la presidenta de la Junta Local de la AECC en Lepe, María José Feria, subrayó la buena acogida de la iniciativa entre la ciudadanía y su importancia para la sensibilización y prevención del cáncer de piel.