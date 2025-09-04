Caminos rurales de Lucena del Puerto y La Palma se modernizan con 250.000 euros del Plan Itínere II

El director de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), José Carlos Álvarez, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos, han visitado este miércoles los caminos rurales de Lucena del Puerto y La Palma del Condado, donde se están ejecutando obras de mejora con una inversión de 125.000 euros en cada municipio, con cargo al Plan Itínere II.

Burgos ha destacado la importancia de estas vías “para los agricultores de la zona, ya que en sus entornos se ubican multitud de explotaciones de viñedo y frutos rojos, lo que hace de estos caminos infraestructuras esenciales para la actividad agrícola”.

Por su parte, Álvarez ha subrayado que “la Junta de Andalucía continúa desarrollando el programa de inversiones previstas en Huelva y en toda la comunidad, una apuesta clara por los sectores agro y ganaderos y por el modelo productivo del mundo rural, que contribuye a fijar población en el territorio”.

Los alcaldes de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, y de La Palma del Condado, Rocío Moreno, han agradecido estas actuaciones, que consideran “fundamentales para el día a día de los agricultores, que utilizan estas vías de forma continua para acceder a sus fincas y transportar sus cosechas en las mejores condiciones hacia las cooperativas y mercados”.

Las obras forman parte del conjunto de actuaciones impulsadas por la Consejería de Agricultura para modernizar y mantener las infraestructuras rurales de la provincia de Huelva.