El Camino del Colchón de Cañaveral de León se renueva con más de 85.000 euros de inversión

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, Álvaro Burgos, ha visitado Cañaveral de León para supervisar la actuación realizada en el Camino del Colchón dentro del marco del Plan Itínere II. La inversión, que asciende a 85.823,94 euros, ha permitido la reposición del firme en dos fases: una con capa de zahorra y otra con hormigón armado.

Los trabajos también han incluido el desbroce y limpieza de cunetas, así como la colocación de escollera en varios tramos con el objetivo de evitar corrimientos de tierras y reforzar los taludes.

Burgos destacó la importancia de esta intervención, subrayando que contribuye a mejorar la accesibilidad en una zona clave para la provincia. “Sin lugar a dudas, esta es una más de las muchas actuaciones que estamos llevando a cabo a lo largo de Huelva, con un valor especial en municipios pequeños en población, ya que ayudan a mantenerla en el territorio al facilitar el tránsito por estos caminos para el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas, en un entorno tan significativo como el Parque Natural Sierra de Aracena”, señaló.

Con esta actuación, el Camino del Colchón mejora sus condiciones de uso para vecinos y trabajadores del sector primario, reforzando la conectividad rural y la seguridad en los desplazamientos.