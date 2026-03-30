Calañas se prepara para una romería histórica como antesala de la Coronación de la Virgen de la Coronada

El municipio de Calañas vivirá este año una romería especialmente significativa en honor a Nuestra Señora de la Coronada, patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua, al convertirse en el preludio de su esperada Coronación Canónica el próximo 20 de junio. Las celebraciones se desarrollarán del 5 al 19 de abril, con un amplio programa de actos que volverá a situar al municipio en el epicentro de la devoción andevaleña.

La romería arrancará el Lunes de Pascua con la tradicional ‘Traída’, una de las estampas más emblemáticas, en la que la Virgen será trasladada a hombros desde su ermita en Sotiel hasta el templo parroquial. Durante la presentación de las fiestas, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado el valor de esta celebración, subrayando que “es una de las romerías más antiguas y queridas de la provincia”, además de poner en valor su significado como seña de identidad del pueblo.

Por su parte, el alcalde de la localidad ha señalado que durante estas dos semanas Calañas “vive su máximo esplendor”, con numerosos actos religiosos y festivos en torno a la patrona. Entre ellos, el pregón del Domingo de Resurrección, la procesión del día 12 y el regreso de la Virgen a su ermita el 19 de abril. Además, durante su estancia en el municipio se celebrarán el rezo diario del Ángelus y el tradicional novenario, con la participación de los Seises, que aportan uno de los elementos más singulares de esta romería con siglos de historia.