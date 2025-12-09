Calañas inaugura un emotivo monumento en homenaje a sus costaleros de la Virgen de Coronada

Calañas ha vivido una jornada cargada de emoción con la inauguración del Monumento a los Costaleros de la Virgen de Coronada, un reconocimiento público a quienes, durante décadas, han llevado sobre sus hombros una de las devociones más arraigadas del municipio. El acto se ha enmarcado en la celebración del 25º aniversario de la fundación de la Asociación de Costaleros, efeméride que el pueblo ha querido conmemorar dejando un símbolo permanente en sus calles.

La obra, firmada por el escultor valverdeño Miguel Ángel Batanero, representa un instante lleno de sentimiento: el momento en el que los costaleros elevan a la Patrona hacia el cielo. La pieza ha sido recibida como una alegoría de la devoción calañesa y una muestra del amor colectivo hacia la Virgen de Coronada, emblema espiritual de la localidad.

La inauguración ha estado presidida por el alcalde Diego Carrasco, acompañado por los Costaleros Mayores de los últimos años y arropado por numerosos vecinos y vecinas que no han querido perderse la cita. El acto ha reunido a miembros de la asociación, antiguos y actuales costaleros, así como a familias enteras vinculadas a esta tradición tan significativa para el municipio.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado la “exquisitez” del trabajo realizado por Batanero y se ha expresado el deseo de que el monumento se convierta en un nuevo punto de referencia para los calañeses y calañesas, además de un tributo permanente a la dedicación, el esfuerzo y la fe de sus costaleros.

Con esta obra, Calañas refuerza su identidad y perpetúa uno de sus símbolos más queridos, en un aniversario que quedará grabado en la memoria del pueblo