La borrasca Joseph provoca desprendimientos en la carretera HU-8121 a su paso por Alájar

La borrasca Joseph ha provocado incidencias en el municipio de Alájar, donde se ha registrado la caída de piedras sobre la carretera HU-8121, una vía muy transitada de la Sierra onubense, lo que ha obligado a extremar la precaución en la circulación.

Este suceso se enmarca en una jornada complicada en toda Andalucía, en la que el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha gestionado más de un centenar de avisos a causa del temporal, relacionados principalmente con desprendimientos, caída de ramas y problemas en la red viaria.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se recomienda evitar desplazamientos innecesarios por carreteras secundarias, especialmente en zonas de sierra, y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Ante cualquier emergencia, recuerdan que el 1-1-2 permanece operativo las 24 horas.