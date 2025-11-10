Bollullos Par del Condado tendrá un monolito en homenaje a las víctimas de la represión franquista

El Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, a través de su Concejalía de Cultura, celebrará el próximo domingo 23 de noviembre a las 16:00 horas la inauguración de un monolito en homenaje a las víctimas de la represión franquista, en el marco de la programación del Otoño Cultural 2025.

El monumento se ubicará en la esquina de la calle Nerva con Alberto Fernández, frente a Rozalejo, y se concibe como un símbolo de memoria, democracia, libertad y reconciliación.

El acto pretende honrar la dignidad y el recuerdo de quienes sufrieron las consecuencias de la represión, reafirmando valores esenciales como el pluralismo, la tolerancia, la paz, los derechos humanos y la verdad.

Se trata de una cita de reflexión y memoria colectiva, en la que el municipio renueva su compromiso con la justicia, la libertad y la preservación de la memoria histórica, invitando a vecinos y visitantes a participar en este homenaje que conecta pasado y presente en nombre de la convivencia y los derechos humanos.