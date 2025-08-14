Bollullos Par del Condado celebra su V Ruta de Patrimonio con un viaje histórico “De los Caños al Ferrocarril”

La Concejalía de Atención y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado ha presentado la quinta edición de su Ruta de Patrimonio, una actividad ya consolidada en el calendario estival y que este año llevará por título “Un siglo de prodigio, de los Caños al Ferrocarril”.

La cita tendrá lugar el próximo 22 de agosto, con salida a las 21:00 horas desde la puerta de la Policía Local y llegada a las Bodegas Andrade. El recorrido, guiado por el archivero municipal Emilio Melado, ofrecerá a los participantes la oportunidad de conocer y redescubrir episodios clave de la historia y el patrimonio local, combinando cultura, divulgación y convivencia.

La inscripción tiene un coste simbólico de 6 euros e incluye una copa de vino al final del recorrido, así como la participación en el sorteo del libro “España, la Primera Globalización”. Las plazas son limitadas, por lo que el Ayuntamiento recomienda reservar lo antes posible a través del teléfono 623 25 48 70.

Desde el Consistorio animan a vecinos y visitantes a sumarse a esta actividad, que año tras año refuerza el vínculo con la identidad local y fomenta el conocimiento de la memoria colectiva del municipio.