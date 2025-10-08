Bollullos celebra la XXIV Semana de Viticultura y Enología con una completa ruta por las bodegas del Condado

Bollullos Par del Condado se prepara para vivir una nueva edición de su cita más emblemática con el vino y la tradición. La XXIV Semana de Viticultura y Enología se celebrará del 14 al 19 de octubre de 2025 en las distintas bodegas de la ciudad, ofreciendo una programación que combina catas, gastronomía, actividades formativas y experiencias enoturísticas únicas.

La inauguración tendrá lugar el martes 14 de octubre en Bodegas Andrade, con el acto oficial de apertura. A lo largo de la semana se sucederán diferentes propuestas: un curso de cata en Bodegas Juncales (miércoles 15), un showcooking en Bodegas Vinícola del Condado (jueves 16) y el XI Concurso de Cata de Vinos por Parejas en Bodegas Iglesias (viernes 17), consolidado ya como una de las actividades más esperadas por profesionales y aficionados.

Los asistentes podrán disfrutar de una ruta por seis bodegas del municipio —Vinícola del Condado, Iglesias, Convento de Morañina, Andrade, Díaz y Juncales—, donde se ofrecerán distintos tipos de vino (mosto, vermut, blanco seco, semi-dulce, fino y vino dulce) acompañados de maridajes gastronómicos elaborados especialmente para la ocasión: migas, tortillitas de bacalao, chacinas ibéricas, guisos de carne, albóndigas de choco y dulces caseros.

El precio de la ruta es de 40 euros por persona, e incluye el recorrido en tren turístico y una copa catavinos conmemorativa. Las actividades están dirigidas a mayores de 18 años y las plazas son limitadas. Los tickets ya pueden adquirirse a través de la plataforma Giglon.

Con esta XXIV edición, Bollullos Par del Condado reafirma su papel como referente del enoturismo y la tradición vinícola en el Condado de Huelva, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia que marida a la perfección cultura, vino y gastronomía local.