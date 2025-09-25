La berrea de los ciervos, protagonista en El Rocío este viernes

Con motivo del Día del Turismo, las Marismas de El Rocío se convertirán este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el escenario de la berrea de los ciervos, un fenómeno que ofrece un espectáculo sonoro y visual sin igual en Europa. La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Almonte, partirá desde la Puerta del Santuario en El Rocío.

Los asistentes podrán disfrutar del imponente sonido gutural de los machos de ciervo, que luchan por su territorio y buscan atraer a las hembras durante el periodo de celo. La experiencia estará guiada por Víctor Camacho, técnico municipal de Medio Ambiente, quien ofrecerá explicaciones sobre el comportamiento de los animales y la riqueza natural de este ecosistema único, fomentando la conciencia ambiental y el valor de conservar Doñana.