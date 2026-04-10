Beas se presenta como la capital del aceite con la celebración de su XX Feria del AOVE

Beas volverá a convertirse en el epicentro del “oro líquido” en la provincia de Huelva con la celebración de la XX Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra, una cita ya consolidada que reúne a productores, profesionales y visitantes en torno a uno de los productos más emblemáticos del territorio.

La presentación del evento ha servido para poner en valor la importancia de un sector que forma parte de la identidad del municipio.

Alcanzar veinte ediciones, han señalado, refleja el esfuerzo colectivo de agricultores, cooperativas e instituciones que han apostado por la calidad y la promoción del aceite de oliva virgen extra como motor económico, cultural y gastronómico. En este sentido, Beas cuenta con un importante legado, con la cooperativa Olibeas —la más antigua de la provincia— y el trabajo de la cooperativa de Candón, que contribuyen al prestigio de los aceites onubenses.

El alcalde de Beas, José Leñero, ha insistido en la necesidad de seguir impulsando la excelencia del producto, no solo desde la promoción, sino también desde la formación y la mejora de la productividad en el campo, a través de las jornadas técnicas que acompañan a la feria.

Feria del Aceite de Beas

La programación ha arrancado con una jornada técnica centrada en el sector del olivar, seguida de la inauguración oficial y la entrega de los tradicionales Premios Verdiales, que reconocen la trayectoria y el compromiso con el mundo del aceite. El recinto cuenta con una amplia zona expositiva con stands, maquinaria agrícola y espacios comerciales.

Durante el fin de semana, la feria combinará propuestas profesionales con actividades abiertas al público, como showcookings, rutas ciclistas entre olivares y degustaciones, además de un programa de ocio que incorpora novedades ligadas a la tradición ecuestre del municipio.

Entre ellas destacan un concurso de arrastre de mulos y una exhibición ecuestre que reunirá a jinetes de la provincia, en un intento por acercar el mundo rural y sus tradiciones al conjunto de la ciudadanía.

Desde el sector, los representantes de las cooperativas han mostrado su satisfacción por la celebración de esta nueva edición, destacando el trabajo diario que hay detrás de cada litro de aceite y la importancia de este tipo de eventos para dar visibilidad al producto.

Con esta feria, Beas reafirma su papel como referente del aceite de oliva en la provincia, convirtiéndose durante unos días en escaparate del trabajo del campo y de un producto que, más allá de su valor gastronómico, forma parte esencial de la cultura y la economía local.