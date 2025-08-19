Beas se prepara para vivir sus fiestas patronales de San Bartolomé, con festejos taurinos que se remontan al siglo XIX

El municipio de Beas se prepara para vivir sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé del 23 al 30 de agosto, “ocho intensos días de cultos, festejos y espectáculos taurinos, así como a Feria y actuaciones musicales”, según ha destacado el vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora. Una amplia y variada programación “que ha sido elaborada con mimo y detalle en la que se combina tradición, cultura y diversión”, ha añadido.

El alcalde de Beas, José Leñero, ha indicado que ya se están montando los espacios para celebrar la fiesta taurina, “que se remonta a esa feria agrícola de ganado de 1783, una concesión del rey Carlos III, que adquiere la forma que tiene actualmente en el siglo XIX”. Los festejos taurinos consisten “en la puesta en valor de la ganadería local, de esa vaca cruzada, primero en la mañana con el entierro y embarque de vaquilla, la presentación de los ganados en cada uno de esos ocho días, y ya por la tarde con los espectáculos taurinos”.

Además la suelta de reses se acompaña de un bolsín taurino o espectáculos taurinos alternativos. Este año, explica el alcalde, habrá dos días de tradicionales encierros a caballo, en cada uno de los sábados, el sábado 23 y el sábado 30; el primer y último día de las capeas a la una de la tarde, encierros a caballo que tienen una gran expectación”. Leñero subraya “el gran esfuerzo que hacemos por garantizar el contenido del espectáculo taurino, con el bolsín taurino y dos novilladas los días 26 a 30, durante cinco de esos ocho días que dura las fiestas, además de los espectáculos taurinos alternativos los tres días restantes”.

Por la noche se desarrollará una amplia programación de actuaciones musicales cada uno de los días, “con conciertos el primer y el último día de Despistaos y de Haze, pero también con artistas locales como Rocío Mayoral y grupos donde hay artistas locales como Cachivache, Barrio Viejo, además de cómicos como José Luis Calero, además de otros tributos”. La Feria contará también con una zona joven y una amplia gama de DJs conocidos que. “Cuesta llevar el ritmo durante estos ocho días, en los que Beas florece y vivimos las fiestas con muchísima alegría”, apunta el alcalde.

El vicepresidente de la Asociación Piadosa de San Bartolomé de Beas, Antonio José Rosillo, ha detallado los actos religiosos, preámbulo de las capeas, que consisten en tres días de triduo, el primero de los cuales, el día 20, tendrá lugar el pregón. Según explica, como novedad este año, “tenemos un devoto acto de veneración a la reliquia de San Bartolomé: con los enseres nuevos que estamos preparando, hemos hecho un relicario, y será al finalizar el día 22, el último día de Triduo, cuando se haga ese acto de veneración a la reliquia”. Rosillo ha invitado a toda la provincia de Huelva a la función principal del día 24, a las nueve y media de la mañana, y tras ella a la procesión del Santo por las calles del municipio de Beas, “que es muy peculiar, muy alegre y muy animosa, lo que la diferencia un poco de otras procesiones, siempre con mucho cariño y mucho respeto a nuestro patrón, que se nota a la hora de disfrutarla”.

En la presentación también ha participado David Ramírez, novillero local y premio al Mejor novillero provincial 2024, que participará en los festejos, quien ha agradecido a su pueblo “lo bien que me acogido, me sigue en cada novillada y me sigue apoyando, así que es un modo de agradecer a toda la gente que va a verme y me sigue apoyando y disfrutar ese día todos juntos”.