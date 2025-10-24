Beas prepara la VIII edición de su Certamen de Pintura al Aire Libre

Beas se prepara para convertirse en un lienzo al aire libre el próximo 16 de noviembre, con la celebración de la VIII edición del Certamen de Pintura al Aire Libre, una cita ya consolidada en el calendario cultural del municipio.

Este año, el certamen incorpora una novedad especial: una categoría para aficionados, destinada a todos aquellos que disfrutan pintando y quieran participar sin necesidad de ser profesionales. La iniciativa ofrece la oportunidad de capturar los paisajes únicos de la Ruta del Aceite de Beas, combinando la creatividad artística con la belleza del entorno natural del municipio.

Las inscripciones y bases del certamen ya están disponibles en la web del Ayuntamiento de Beas, y los organizadores animan a los artistas de todas las edades a participar y disfrutar de esta experiencia que funde arte y naturaleza.

El Certamen de Pintura al Aire Libre de Beas se ha convertido en un espacio de encuentro para artistas locales y visitantes, promoviendo la cultura, la creatividad y la valoración del patrimonio natural y urbano del municipio.