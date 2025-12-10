Cinco jóvenes con diversidad funcional finalizan sus prácticas en la Diputación de Huelva y renuevan convenio con Avadi Down

Cinco jóvenes con diversidad funcional de la provincia de Huelva han recibido sus diplomas tras completar diez meses de prácticas formativas en distintas áreas de la Diputación de Huelva, gracias al convenio de colaboración con la asociación Avadi Down Huelva ‘Vida Adulta’. Las prácticas se desarrollaron en departamentos como Medio Ambiente, Servicios Generales, Deportes y el Programa de Obras Generadoras de Empleo.

El presidente de la Diputación, David Toscano, destacó la importancia de esta iniciativa como “una apuesta firme por la inclusión y la igualdad real”, agradeciendo a los alumnos su esfuerzo y compromiso, y reconociendo también el papel fundamental de las familias y de la propia asociación.

Durante el acto, Toscano señaló que una Diputación inclusiva “no se construye con palabras, sino con gestos concretos como este”, y reconoció la labor individual de cada participante:

Ezequiel Oriola : apoyo en el Estadio Iberoamericano, montaje y mantenimiento de instalaciones deportivas.

Miguel Alonso : atención a usuarios y soporte operativo en el Estadio Iberoamericano.

Tadeo Alfonso : labores de jardinería en espacios públicos, incluyendo poda, desbroce y trabajos en altura.

José Manuel Fernández : gestión administrativa, archivo y organización de documentación.

Rocío Domínguez: apoyo en tareas administrativas con especial atención al detalle y la constancia.

Desde 2018, la Diputación mantiene este programa que impulsa la inserción sociolaboral de personas con diversidad funcional. Para reforzar esta colaboración, Toscano y Andrés Balbás, presidente de Avadi Down Huelva, firmaron un nuevo convenio que permitirá que los alumnos continúen realizando prácticas en la institución durante el año 2026, consolidando un proyecto que combina formación, inclusión y desarrollo personal.