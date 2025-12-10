Palos de la Frontera mejora sus pistas municipales de pádel con lonas técnicas y canalones

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha completado recientemente la instalación de lonas técnicas serigrafiadas y un sistema de canalones para la recogida de aguas en las pistas municipales de pádel, con el objetivo de proteger tanto las instalaciones como a los jugadores frente a las inclemencias meteorológicas.

Las lonas de gran tamaño actúan como barrera frente a la lluvia, el viento y el sol, ofreciendo un ambiente más cómodo y estable para la práctica deportiva, mientras que los canalones facilitan la evacuación del agua de lluvia, evitando charcos, humedades y posibles daños estructurales. Esta medida también reduce el riesgo de resbalones y accidentes en la superficie de juego.

Con esta actuación, el Consistorio responde a la alta demanda de las cinco pistas de pádel municipales, garantizando que puedan ser utilizadas durante todo el año de manera segura y cómoda. Además, la mejora refuerza la funcionalidad y modernidad de las instalaciones, alineándose con el creciente interés por este deporte en el municipio y ofreciendo a los vecinos un espacio deportivo más completo y accesible.