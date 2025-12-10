Buscar
miércoles. 10.12.2025
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    13.9 °C
    lluvia ligera

Palos de la Frontera mejora sus pistas municipales de pádel con lonas técnicas y canalones

El Ayuntamiento refuerza la protección de las instalaciones y garantiza un uso seguro durante todo el año

Lonas en las pistas de pádel de Palos de la Frontera.
Lonas en las pistas de pádel de Palos de la Frontera.
Palos de la Frontera
Palos de la Frontera mejora sus pistas municipales de pádel con lonas técnicas y canalones
Redacción
Redacción
10/12/25 - 11:37

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha completado recientemente la instalación de lonas técnicas serigrafiadas y un sistema de canalones para la recogida de aguas en las pistas municipales de pádel, con el objetivo de proteger tanto las instalaciones como a los jugadores frente a las inclemencias meteorológicas.

Las lonas de gran tamaño actúan como barrera frente a la lluvia, el viento y el sol, ofreciendo un ambiente más cómodo y estable para la práctica deportiva, mientras que los canalones facilitan la evacuación del agua de lluvia, evitando charcos, humedades y posibles daños estructurales. Esta medida también reduce el riesgo de resbalones y accidentes en la superficie de juego.

Con esta actuación, el Consistorio responde a la alta demanda de las cinco pistas de pádel municipales, garantizando que puedan ser utilizadas durante todo el año de manera segura y cómoda. Además, la mejora refuerza la funcionalidad y modernidad de las instalaciones, alineándose con el creciente interés por este deporte en el municipio y ofreciendo a los vecinos un espacio deportivo más completo y accesible.