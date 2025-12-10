Estuario impulsa una campaña para alertar sobre el consumo problemático de psicofármacos en mujeres

La Asociación Estuario ha puesto en marcha una campaña provincial de sensibilización sobre el consumo problemático de psicofármacos en mujeres y chicas jóvenes, una tendencia que, según datos oficiales, presenta un aumento significativo y sostenido en los últimos años.

Los informes ESTUDES y EDADES, del Plan Nacional sobre Drogas, revelan que las prevalencias de consumo son claramente más altas entre las mujeres, independientemente del tramo de edad, y se duplican respecto a los hombres. De hecho, el 85 % de las prescripciones en atención primaria de ansiolíticos, hipnosedantes y antidepresivos recaen en mujeres.

La brecha de género aparece ya en edades tempranas:

– Se detecta desde la adolescencia (15–24 años).

– El consumo se incrementa notablemente a partir de los 35 años, con picos entre los 45 y los 54.

– En los hombres, el crecimiento es más gradual y en niveles mucho menores.

La campaña pretende visibilizar los riesgos del uso prolongado de estos fármacos, así como ofrecer alternativas de gestión emocional y recursos comunitarios. Para ello, Estuario desarrollará talleres, charlas, materiales informativos, vídeos y jornadas específicas en distintos municipios de la provincia.

“Queremos que las mujeres dispongan de información, apoyo y espacios seguros para afrontar su malestar sin estigma”, ha señalado Lucía Rodríguez, presidenta de la entidad, quien ha subrayado la importancia de atender esta problemática desde un enfoque de género y comunitario.

La asociación recuerda que factores como la sobrecarga de cuidados, la falta de corresponsabilidad, la violencia de género o la falta de apoyos emocionales están estrechamente relacionados con este tipo de consumo, por lo que reclama una intervención global que ponga el bienestar de las mujeres en el centro.