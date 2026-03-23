Beas se corona como capital del aceite con su gran feria del AOVE

Beas se convertirá del 10 al 12 de abril en el epicentro del aceite de oliva virgen extra en la provincia de Huelva con la celebración de la vigésima edición de su Feria, una cita ya consolidada que reunirá a productores, profesionales y visitantes en torno a uno de los productos más emblemáticos del territorio.

El diputado provincial José Carlos Roda ha destacado la relevancia del municipio en el sector, asegurando que “hablar de aceite de oliva es hablar de Beas”, y ha subrayado la importancia de una feria que permite conocer de cerca “cómo se produce este aceite excepcional y cómo se debe consumir”.

La programación arrancará el viernes con una jornada técnica centrada en el sector del olivar, seguida de la inauguración oficial y la entrega de los Premios Verdiales, que en esta edición reconocerán con el Verdial de Oro a la cooperativa Ovipor por su trayectoria y defensa del cooperativismo. También se entregarán distinciones al agricultor local y a entidades comprometidas con el olivar.

El alcalde de Beas, José Leñero, ha puesto el acento en la necesidad de seguir promoviendo la calidad del producto: “Tenemos que ser los primeros en creer en la excelencia de nuestros aceites y fomentar su conocimiento y consumo”.

Durante los tres días, la feria contará con 26 stands, además de expositores exteriores de maquinaria agrícola, y ofrecerá una amplia programación que incluye showcooking, la Ruta ciclista del aceite y diversas propuestas de ocio.

Entre las novedades de esta edición destacan un Concurso de Arrastre de mulos, previsto para el sábado, y una Exhibición ecuestre el domingo, con la participación de jinetes locales y de distintos puntos de la provincia, en distintas modalidades.

El presidente de la cooperativa Olibeas, Manuel Jesús Muñiz, ha señalado que esta cita es “el resultado del buen hacer de todos los cooperativistas”, mientras que desde Aceites Candón han animado a la participación destacando el valor de estos encuentros para promocionar el sector.

La Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra alcanza así su vigésima edición como un referente provincial que combina tradición, innovación y promoción de un producto clave para la economía, la cultura y la gastronomía de la comarca.