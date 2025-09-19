Beas celebra el otoño con una amplia agenda cultural para todos los públicos

El municipio de Beas ha presentado su programación cultural de otoño, un calendario diverso que busca llegar a todas las edades y gustos a través de la música, el arte, el teatro y la tradición. La localidad se prepara así para vivir los próximos meses con una intensa actividad social y cultural.

Entre las propuestas más destacadas figura la representación teatral de Antonio Ozores, con Emma Ozores y Miguel Torres como protagonistas, así como la celebración, por primera vez en Beas, de una zarzuela. También se suman actividades al aire libre como el senderismo solidario de Manos Unidas o la marcha por la salud mental, que aunarán deporte y compromiso social.

La agenda se completa con presentaciones de libros, un certamen de pintura, jornadas micológicas, una exposición fotográfica sobre “Huelva y su Patrimonio” y otras sorpresas que la organización dará a conocer en las próximas semanas.

Con esta programación, Beas refuerza su apuesta por la cultura como motor de encuentro y participación ciudadana, invitando tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de un otoño cargado de actividades.