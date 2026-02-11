El Ayuntamiento de San Juan del Puerto refuerza la limpieza municipal con una nueva máquina de alta presión de agua caliente

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha incorporado a su parque móvil una nueva hidrolimpiadora de agua caliente Karcher, modelo HDS 8/20 G, destinada a reforzar los trabajos de limpieza en distintos puntos del municipio. La adquisición forma parte de la apuesta municipal por la modernización de los servicios públicos y la mejora de los recursos materiales.

La alcaldesa, Rocío Cárdenas, junto a la concejala de Servicios Generales, Victoria Rodríguez, ha presentado el nuevo equipo, destacando la importancia de seguir dotando a las áreas municipales de herramientas que permitan ofrecer un servicio más eficaz y de mayor calidad a la ciudadanía.

Se trata de una máquina de alto rendimiento, con un caudal de 800 litros por hora y una presión de trabajo de 200 bares, lo que facilita afrontar tareas de limpieza complejas en espacios urbanos, instalaciones municipales o entornos vinculados a obras. Su motor de gasolina permite su funcionamiento sin necesidad de conexión eléctrica, ampliando así su autonomía y versatilidad operativa.

Entre sus características técnicas destacan una bomba de cigüeñal de gran resistencia, un depósito de combustible de 20 litros que prolonga el tiempo de trabajo, un bastidor tubular de acero que protege el equipo frente a impactos y neumáticos antipinchazo que garantizan mayor durabilidad y seguridad.

Con esta incorporación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora del mantenimiento de calles, infraestructuras y equipamientos públicos, reforzando su compromiso con unos servicios municipales más eficientes y adaptados a las necesidades actuales.