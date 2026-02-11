Almonte activa un operativo ininterrumpido para hacer frente a las lluvias históricas en El Rocío

El Ayuntamiento de Almonte ha desplegado una respuesta coordinada y continuada en la aldea de El Rocío tras el episodio de lluvias más intenso registrado desde 1989. Las precipitaciones, especialmente persistentes durante el fin de semana, dejaron numerosas calles anegadas e intransitables, obligando a activar un amplio dispositivo municipal.

Según ha informado el Consistorio, no habían transcurrido 24 horas desde el cese de las lluvias cuando comenzaron los trabajos de arreglo en las zonas más afectadas. Durante estos días se han vertido más de 1.120 toneladas de arena en distintas calles para reponer el material perdido y mejorar la funcionalidad del viario.

Los servicios municipales han llegado a desaguar más de 25 lagunas diarias en distintos puntos de la aldea. El tractor con cuba ha trabajado de manera continuada retirando entre 400.000 y 500.000 litros de agua al día. Además, en actuaciones específicas, se extrajeron aproximadamente 800.000 litros de la red para recuperar su capacidad de drenaje.

Solo en la jornada del sábado se retiraron 60.000 litros del sistema de alcantarillado entre las calles Torre de la Higuera y Torre del Loro, así como otros 40.000 litros en la calle Muñoz y Pabón, con el objetivo de aliviar la presión de la red y evitar la entrada de agua en viviendas.

La Policía Local recomendó durante los momentos más críticos evitar desplazamientos innecesarios y no atravesar calles inundadas, mientras los operativos municipales trabajaban en la canalización del agua mediante la apertura de surcos para facilitar su evacuación.

El Consistorio ha vuelto a señalar la especial vulnerabilidad de El Rocío ante lluvias intensas debido a su ubicación en terrenos de marisma, con firme natural y escasa pendiente. Asimismo, ha insistido en la necesidad de actuaciones estructurales en la marisma y en el Caño Marín, cuya colmatación agrava el riesgo de inundaciones en episodios de fuertes precipitaciones.

Desde el domingo a las 6.00 horas se activó además un dispositivo especial de mantenimiento con trabajos ininterrumpidos, actuando de forma progresiva desde las zonas más altas hacia las más bajas y priorizando las vías más afectadas. La situación ha mejorado gradualmente, aunque se mantiene la vigilancia ante la saturación del terreno.

En paralelo, tras cinco días de trabajo continuado las 24 horas, el Ayuntamiento ha iniciado una nueva fase centrada en la reparación de caminos rurales. Actualmente, tres máquinas operan de manera simultánea en enclaves como la Dehesa del Turmal, el Regajo de los Calvos y Taranjales, atendiendo las incidencias comunicadas por los vecinos.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido paciencia ante la complejidad de los trabajos, condicionados por el elevado grado de humedad del terreno, y se ha agradecido la colaboración tanto de vecinos como de visitantes durante estos días de especial dificultad.