Avanzan los trabajos para reabrir las dos carreteras cortadas en la Sierra tras los temporales

La Diputación de Huelva mantiene activos los trabajos de reparación en las dos carreteras que continúan cortadas al tráfico en la comarca de la Sierra como consecuencia de los últimos temporales: la HU-7100, entre Almonaster la Real y Valdelamusa por Gil Márquez, y la HU-9115, que conecta Zufre con El Castillo de las Guardas, ya en la provincia de Sevilla.

El vicepresidente y diputado de Carreteras, Manuel Cayuela, ha destacado que el Servicio de Carreteras viene actuando “desde el primer momento” para atender las múltiples incidencias registradas en la red provincial, priorizando aquellas intervenciones más urgentes. Una vez resueltas las más inmediatas, los equipos trabajan ahora en estas vías, cuya complejidad requiere actuaciones de mayor alcance.

En la HU-7100, la saturación del terreno y las lluvias persistentes provocaron un importante deslizamiento de ladera que invadió la calzada con un volumen aproximado de 650 metros cúbicos de material. Además, numerosos ejemplares de encinas y alcornoques quedaron inestables al verse afectadas sus raíces.

La intervención se ha dividido en dos fases. La primera, ya en marcha, consiste en el apeo y retirada de árboles con riesgo de caída. Posteriormente se acometerán los movimientos de tierra, retirada del material desprendido, saneo del talud y recuperación de la geometría de la vía, trabajos que podrían prolongarse hasta final de mes. Durante todo el proceso la carretera permanecerá cerrada, estableciéndose como alternativa las HU-8105, N-435 y HU-7104.

En paralelo, también han comenzado las obras en la HU-9115 Zufre–El Castillo, tras la adjudicación de un contrato de emergencia. Las actuaciones se centran en la reparación del drenaje transversal y del talud en el punto kilométrico 5+500. El plazo estimado de ejecución es de un mes e incluye estabilización geotécnica, obras de sostenimiento, reconstrucción del terraplén y mejora del firme.

Mientras duren los trabajos, esta vía continuará cerrada al tráfico, con desvíos señalizados por la A-461, A-66 y N-433.

Desde la institución provincial se insiste en la necesidad de respetar la señalización y utilizar los itinerarios alternativos habilitados hasta que ambas carreteras puedan reabrirse con plenas garantías de seguridad.