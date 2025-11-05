El Ayuntamiento de Palos de la Frontera y la Parroquia Santa María de La Rábida firman su primer convenio de colaboración

Por primera vez, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera y la Parroquia Santa María de La Rábida-Virgen de los Milagros han firmado un convenio de colaboración que permitirá respaldar la intensa actividad religiosa y formativa que desarrolla la parroquia. La ayuda económica facilitará la organización de peregrinaciones, convivencias, juegos y encuentros en los que participan numerosos jóvenes palermos que se preparan para recibir la primera comunión y la confirmación en el histórico Monasterio de La Rábida.

En la firma del acuerdo participaron la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, la concejal de Participación Ciudadana, Gema Domínguez, el prior del Monasterio, fray Miguel Vallecillo Martín, el párroco, fray José Luis Millán, y María del Mar Pérez, en representación del grupo de catequistas. Todos coincidieron en destacar la importancia de este respaldo institucional, que se consolida por primera vez como muestra del compromiso del consistorio con las entidades y colectivos locales que desarrollan una labor social y comunitaria.

Una parte significativa de la ayuda municipal irá destinada a respaldar la peregrinación extraordinaria a Fátima, que la parroquia realizará a finales de este mes con motivo del Año Santo Jubilar, en el marco del Jubileo de la Esperanza. Este viaje reunirá a jóvenes de los grupos de comunión y confirmación, junto a sus familias, en una experiencia espiritual y de convivencia.

La alcaldesa Milagros Romero subrayó que “el objetivo de este convenio es apoyar a cada colectivo, asociación o entidad que ofrezca algo positivo a la sociedad palerma. Se trata de una ayuda para que puedan desarrollar sus actividades, enriqueciendo el tejido asociativo del municipio”.

Cada vez son más las familias que eligen participar activamente en la vida religiosa a través de la parroquia del Monasterio de La Rábida, donde se organizan clases de catequesis, convivencias, festividades y otras actividades que promueven una fe más cercana y participativa.

Desde el Ayuntamiento de Palos de la Frontera se ha destacado el valor social y educativo de este tipo de iniciativas, mientras que desde la dirección parroquial ya se trabaja en la agenda de cultos y celebraciones navideñas, reforzando así el vínculo entre la comunidad religiosa y el municipio.