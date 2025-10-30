El Ayuntamiento de Palos de la Frontera comienza rápidamente los desperfectos ocasionados por las lluvias en Mazagón

Apenas han pasado 24 horas de del temporal que azotaba especialmente al litoral onubense y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera se ha puesto manos a la obra para reparar rápidamente los desperfectos ocasionados por las lluvias y ayudar a los vecinos que sufrieron inundaciones, rotura de árboles y otros percances.

A lo largo de la jornada del miércoles 29 de octubre, el núcleo urbano de Palos de la Frontera no registraba incidentes graves, y los caminos rurales permanecieron controlados en todo momento, salvo incidencias menores relacionadas con acumulaciones de agua y pequeñas obstrucciones.

Sin embargo, la peor parte de la borrasca se la llevó la localidad costera de Mazagón. Por ello, el consistorio palermo ha puesto en apenas unas horas un dispositivo, que abarca diversos servicios y departamentos, para solventar los daños pertenecientes a nuestro término municipal.

Desde primera hora de la mañana, la alcaldesa, Milagros Romero, acompañada por el concejal de Mazagón y técnicos municipales, ha visitado, una por una, todas aquellas localizaciones que se han visto afectadas. “Debemos dar respuesta inmediata a aquellos vecinos que han sufrido algún daño, solucionar los problemas que estas lluvias nos han ocasionado. Siempre al servicio de nuestros ciudadanos”, destacaba Milagros Romero, alcaldesa de Palos de la Frontera.

Desatacan la acumulación de barro y lodo en el cruce que da acceso al Puerto de Deportivo de la localidad costera, las anegaciones de la avenida Conquistadores, los corrimientos de tierra en las Casas Bonares y los accesos a la playa. En estos últimos casos, las pasarelas no han sufrido deterioros, pero si la arena sobre la que se cimentaban. Por ello, maquinaria pesada ya se encuentra reponiendo esa tierra que las corrientes de agua han arrastrado, dejando en perfecto estado una de las costas más preciadas de toda la provincia.

Por último, los trabajaos para arreglar el gran socavón de la calle Isla del Gallo ya han comenzado. La alcaldesa pudo comprobarlo de primera mano y hablar con los vecinos tras un susto importante. Un grave derrumbe que ha afectado al acerado, parte de la carretera y al servicio eléctrico.

Desde el consistorio palermo agradecen la rápida intervención de los servicios y cuerpos de seguridad, como: Protección Civil, Policía local o el Consorcio de Bomberos. Además, resaltan el buen ejemplo de comportamiento de todos los ciudadanos en este caso de emergencia.

Según la AEMET, los registros acumulados en la pasada jornada en Mazagón son de récords. En tan solo una mañana ha caído un tercio de todo lo que llueve a lo largo de todo un año. Gracias a la puesta a punto y al buen mantenimiento realizado por los servicios municipales del Ayuntamiento de Palos de la Frontera a lo largo de todos los meses se han evitado daños mayores.