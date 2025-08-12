El Ayuntamiento de Niebla exige a Endesa una solución inmediata a los continuos cortes de luz

El Ayuntamiento de Niebla ha expresado públicamente su “profundo malestar” por los continuos cortes de suministro eléctrico que, de forma reiterada, vienen sufriendo sus vecinos en los últimos meses. Según ha denunciado el Consistorio en un comunicado oficial, estas interrupciones afectan no solo a la vida cotidiana de la ciudadanía, sino también al funcionamiento de negocios locales, a personas mayores y familias con necesidades especiales, así como a las propias instalaciones municipales.

El equipo de gobierno local asegura haber trasladado en varias ocasiones a Endesa la necesidad de una solución “inmediata y definitiva”, aunque la situación persiste y, en esta ocasión, se mantienen a la espera de respuesta por los canales oficiales.

En su pronunciamiento, el Ayuntamiento exige tres puntos clave: una explicación clara y transparente sobre las causas de los cortes, un calendario de actuaciones para corregir las deficiencias en la red y compromisos concretos para garantizar un suministro eléctrico estable y de calidad.

El Consistorio advierte que, si no se obtiene una respuesta con un compromiso firme y público que incluya medidas inminentes y efectivas, se planteará tomar acciones legales en materia de consumo u otros ámbitos, así como promover reclamaciones colectivas y movilizar a los vecinos para presentar denuncias particulares. Además, no descarta trasladar el asunto a los medios de comunicación de todos los niveles, desde el provincial hasta el estatal.

“El pueblo de Niebla merece un servicio eléctrico digno, acorde con lo que pagamos y con los derechos que nos amparan”, concluye el comunicado.