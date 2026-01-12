El Ayuntamiento de Cartaya decreta un día de luto oficial por la muerte del motorista que colisionó con un ciervo

El Ayuntamiento de Cartaya ha decretado un día de luto oficial este lunes, 12 de enero, por el fallecimiento de un joven vecino de la localidad en un accidente de tráfico ocurrido el domingo en el término municipal de Sanlúcar de Guadiana.

Como muestra de duelo, las banderas del edificio consistorial ondean a media asta y han quedado suspendidos todos los actos y eventos organizados por el Ayuntamiento durante la jornada, en señal de respeto por un suceso que ha causado una profunda consternación en el municipio.

El joven, de 34 años y natural de Cartaya, perdió la vida tras colisionar la motocicleta que conducía contra un ciervo en el kilómetro 8 de la carretera HU-4401, en un siniestro registrado en torno a las 11:00 horas.

El alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, ha trasladado públicamente las condolencias y el pésame de la Corporación Municipal a los familiares y allegados del fallecido, expresando su apoyo en estos momentos de dolor.