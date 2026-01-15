El Ayuntamiento de Almonte actuará por su cuenta para recuperar el paseo marítimo de Matalascañas tras una clara "falta de entendimiento" con el Ministerio

El Ayuntamiento de Almonte ha expresado su malestar tras la reunión mantenida este miércoles en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al considerar que el encuentro, de más de una hora y media de duración, concluyó sin acuerdos concretos ni una respuesta eficaz a la situación que atraviesa Matalascañas, especialmente en la zona de Caño Guerrero, tras los últimos temporales.

Según ha trasladado el Consistorio, el Ministerio plantea actuaciones a largo plazo basadas en la elaboración de un anteproyecto para un posible paseo marítimo con retranqueo, que posteriormente debería convertirse en proyecto y, en una fase posterior, en inversión. Un planteamiento que, a juicio del Ayuntamiento, retrasa cualquier solución real al menos dos años, recordando además que anteriores actuaciones, como los aportes de arena, se han demorado durante largos periodos de tiempo.

Ante este escenario, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha anunciado que el Ayuntamiento declarará la situación de emergencia y acometerá directamente la recuperación del paseo marítimo, con el objetivo de que esté en condiciones de cara al próximo verano. La actuación municipal se orientará a garantizar la seguridad y a dar respuesta a las necesidades de vecinos, empresarios y visitantes, al tiempo que el Consistorio seguirá reclamando apoyo económico a otras administraciones.

En este sentido, el Ayuntamiento continuará solicitando al Ministerio de Política Territorial que la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia contemple el mayor nivel de ayudas posible, además de recabar el respaldo de la Junta de Andalucía y del conjunto de administraciones e instituciones implicadas. Asimismo, se buscará el apoyo de órganos como el Consejo de Participación de Doñana y la Fundación Doñana 21, al tratarse de un problema que el Consistorio considera vital para la economía y el futuro del municipio.

Francisco Bella ha señalado que desde el Ayuntamiento se ha ofrecido consenso y colaboración, planteando incluso acuerdos estables para seguir participando activamente en la conservación del entorno de Doñana en materias como el agua, la depuración y la gestión del territorio. No obstante, ha lamentado que la respuesta del Ministerio haya sido insuficiente ante la urgencia de la situación que presenta Matalascañas.