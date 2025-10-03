El ayamontino Carlos Tirado competirá en la gran final de la Liga Nacional de Novilladas

El novillero ayamontino Carlos Tirado ha sido anunciado como uno de los finalistas de la Liga Nacional de Novilladas. La Junta de Andalucía y la Fundación Toro de Lidia han presentado este viernes el cartel oficial de la gran final, que tendrá lugar el próximo 19 de octubre en Sanlúcar de Barrameda.

Tirado se ha ganado su puesto tras destacar en el Circuito de Novilladas de Andalucía, donde logró triunfos que le han permitido situarse entre los nombres más prometedores del escalafón. Su presencia en esta cita nacional lo convierte en el representante de toda la comunidad andaluza en un festejo que reúne a los jóvenes valores más destacados de la tauromaquia.

El Ayuntamiento de Ayamonte ha mostrado su respaldo al novillero y le ha deseado suerte en esta final, subrayando que su trayectoria es motivo de orgullo para la localidad.