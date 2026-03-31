Ayamonte retira más de cuatro toneladas de residuos de sus playas en una jornada de limpieza colectiva

El Ayuntamiento de Ayamonte ha retirado más de cuatro toneladas de residuos de su litoral gracias a una jornada de limpieza colectiva celebrada el pasado sábado, en la que participaron más de 90 voluntarios junto a clubes deportivos, asociaciones y entidades colaboradoras del municipio.

La actuación, organizada junto a la Policía Local, se ha llevado a cabo tras los efectos de los recientes temporales y crecidas del río, que habían dejado una importante acumulación de restos vegetales como cañas, ramas y troncos en las playas y en el entorno del río Guadiana. El paso de la borrasca Leonardo, unido a los desembalses de pantanos durante el mes de febrero, agravó esta situación, obligando a intensificar los trabajos de retirada de biomasa.

Desde el Consistorio se ha destacado que estos trabajos se han realizado con medios propios y en condiciones de urgencia, logrando mejorar de forma notable el estado del litoral de cara al inicio de la Semana Santa. La jornada contó además con la participación del activista medioambiental Quique Bolsitas, que se sumó a la recogida para concienciar sobre el impacto de los residuos y el cambio climático.

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha subrayado la “respuesta ejemplar de la ciudadanía” en una iniciativa que refleja el compromiso colectivo con la protección del entorno natural. Con esta acción, el municipio refuerza su apuesta por la conservación de sus playas, uno de sus principales atractivos turísticos.