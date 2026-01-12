Ayamonte se reivindica como el último atardecer peninsular con una jornada del proyecto europeo Atlantic Sunset

Ayamonte acogerá el próximo 14 de enero una jornada divulgativa enmarcada en el proyecto europeo Atlantic Sunset, una iniciativa internacional que combina ciencia, cultura y territorio para destacar aquellos puntos del arco atlántico donde el sol se pone más tarde que en casi cualquier otro lugar de la España peninsular durante los meses de octubre a febrero.

La actividad está promovida por la Diputación de Huelva dentro de un proyecto liderado por investigadores de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Santiago de Compostela, que sitúa a Ayamonte como enclave privilegiado para la observación del último atardecer peninsular en una parte significativa del año.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha animado a la ciudadanía a participar en esta jornada, destacando su valor como herramienta para descubrir el territorio desde el conocimiento científico y desde la emoción que generan paisajes tan singulares como los atardeceres ayamontinos.

Bajo el lema Atlantic Sunset: el valor del atardecer de Ayamonte, la ciudad contará con la instalación de un panel divulgativo permanente en el paseo de la ribera del Guadiana. El elemento incluye una gran imagen interpretativa y una señalización de los principales puntos de observación del ocaso, además de una placa explicativa que contextualiza este fenómeno dentro del proyecto europeo.

Los estudios científicos que sustentan Atlantic Sunset, basados en parámetros de latitud y longitud, identifican a Ayamonte como el punto donde se produce el último atardecer de la España peninsular entre octubre y febrero. Durante el resto del año, este hito se desplaza hacia la Costa da Morte gallega, lo que refuerza el carácter dinámico y riguroso de la investigación.

Por su parte, el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha subrayado que la jornada permite poner en valor un elemento esencial de la identidad local, como es su luz, y proyectar la ciudad desde una perspectiva cultural, científica y sostenible.

Atlantic Sunset está financiado por el programa europeo Interreg Atlantic Area, con una inversión superior al millón de euros, y cuenta con la participación de universidades y entidades de España, Portugal, Francia e Irlanda. El proyecto promueve un modelo de turismo sostenible y no masificado, basado en la contemplación del paisaje y la divulgación científica, al tiempo que refuerza la cooperación transnacional y la valorización de los recursos naturales del territorio.

Con esta jornada y la instalación permanente en el espacio urbano, Ayamonte refuerza su vínculo con el Atlántico y con Europa, consolidándose como uno de los escenarios privilegiados para disfrutar de los últimos atardeceres del continente desde una mirada respetuosa, científica y cultural.